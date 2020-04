Reh überlebt nicht Fahrzeug muss nach Wildunfall abgeschleppt werden

Foto: Ralf Matok/123rf.com

Am Montag, 6. April, um 6 Uhr, kam auf der Bundesstraße B22 bei Grafenkirchen in Pemfling zu einen Zusammenstoß eines Opel mit einem Reh. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.