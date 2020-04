Hinweise erbeten Unbekannter zerstört Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs in Neutraubling

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. April, zwischen 14 und 23 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Traunreuter Straße in Neutraubling einen roten Nissan Qashqai.