Um Hinweise wird gebeten Die Polizei sucht weiter Zeugen für Schlägerei am Regensburger Hauptbahnhof

Für eine Körperverletzung, die sich Anfang März vor dem Regensburger Hauptbahnhof ereignet hat, werden noch Zeugen gesucht.

Regensburg. Am Montag, 2. März, gegen 20 Uhr, kam es auf dem Arcarden-Steg zu einem verbalen Streit zwischen Jugendlichen. Drei circa 16-Jährige junge Männer gingen zwei Mädchen im Alter von 15 bzw. 17 Jahren zunächst verbal an. Die Situation verlagerte sich im weiteren Verlauf auf den Bahnhofsvorplatz, wo der Streit dann körperlich ausgetragen wurde und es zum Gerangel kam. Hierbei wurde eines der Mädchen von einem der Jungen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nachdem Passanten dazwischen gegangen sind, entfernten sich die jungen Männer unerkannt in Richtung Innenstadt. Mehrere Anwesende stellten sich als Zeugen zur Verfügung.

Obwohl diese zwischenzeitlich vernommen und weitere Ermittlungen durch die Regensburger Polizei getätigt wurden, konnten die Tatverdächtigen bislang nicht ermittelt werden.

Wer den Vorfall beobachtet hat bzw. sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Regensburg-Süd unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001 zu melden.