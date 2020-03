Durchsuchung Marihuanageruch verriet 42-Jährige

Eine Wohnungsdurchsuchung im Stadtgebiet Regensburg am Montag, 23. März, führte zur Auffindung von circa 200 Gramm Marihuana. Eine 42 Jahre alte Frau wurde vorläufig festgenommen.

Regensburg. Am frühen Nachmittag nahm eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Regensburg Süd am südlichen Stadtrand deutlichen Marihuanageruch wahr. Nach zweifelsfreier Lokalisierung und enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde die Wohnung einer 42-jährigen Wohnungsinhaberin durchsucht. Hierbei konnten die Beamten circa 200 Gramm Marihuana, Soft-Air-Waffen, Rauschgiftutensilien sowie einen Baseballschläger sicherstellen. Die Wohnungsinhaberin wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.