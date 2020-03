Die Polizei ermittelt Radldieb scherte sich nicht um die Ausgangsbeschränkungen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 21. März, in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr, hatte ein Anwohner in der Dorfstraße im Ortsteil Rampau sein Fahrrad kurzzeitig unversperrt vor dem Haus stehen lassen. Die Gelegenheit wurde von einem unbekannten Täter genutzt, der sich des Fahrrads annahm.