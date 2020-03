Hinweise erbeten Herrenloses Fahrrad gefunden und sichergestellt

Am Samstag, 21. März, teilte eine 47-jährige Frau ein angelehntes Fahrrad und einen Rucksack mit Lebensmittelinhalten an ihrem Grundstückzaun im Altenhofweg in Neumarkt in der Oberpfalz mit.