Diebstahl Unbekannter klaut zwei „Bonsai“-Pflanzen samt Kübel im Wert von rund 555 Euro

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Zeit von Freitag, 20. März, 16 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 12.30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter unberechtigten Zutritt zu einer Gärtnerei in der Langen Gasse in Neumarkt in der Oberpfalz. Entwendet wurden zwei „Bonsai“-Pflanzen samt Kübel im Wert von rund 555 Euro.