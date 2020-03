Verkehrsunfallflucht Unbekannter Fahrer beschädigt geparkten Pkw und haut ab

An einem ordnungsgemäß am Marktplatz in Kallmünz geparkten Pkw verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden von circa 500 Euro. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 20. März, bis zur Feststellzeit am Samstag, 21. März, 13.30 Uhr.