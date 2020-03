3.000 Euro Schaden Unfall bei Sulzbach gebaut – Autofahrer war betrunken

Am Samstag, 21. März, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2125 bei Donaustauf in östliche Richtung. An der Abzweigung Sulzbach-Ost wollte der Pkw-Fahrer rechts in die Staatsstraße 2145 abbiegen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der Fahrer des Pkw die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild.