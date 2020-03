Bewohner reagieren richtig Falsche Feuerwehrleute wollen Feuermelder überprüfen

Foto: 123rf.com

In den vergangenen Tagen gaben sich im südlichen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Personen als Feuerwehrangehörige aus. Sie gaben an, Feuermelder überprüfen zu müssen.