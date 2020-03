Hinweise erbeten Unbekannter versprüht grundlos Feuerlöscher im Treppenhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. März, gelangte ein unbekannter Täter über das Treppenhaus in ein Bekleidungsgeschäft am Stadtplatz in Furth im Wald. Der Täter versprühte grundlos einen dort angebrachten Feuerlöscher.