Vorfahrt missachtet 56-Jährige übersieht Skoda-Fahrer – drei Personen leicht verletzt

Am Sonntag, 15. März, um 9.25 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer mit seinem Skoda Oktavia die Kreisstraße NM 23 von Dietfurt an der Altmühl in Richtung Zell. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 56-jährige Fahrerin mit ihrem Skoda Yeti auf der Gemeindeverbindungsstraße von Deising her kommend und wollte nach links in die Kreisstraße Richtung Zell abbiegen.