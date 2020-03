Landgericht Regensburg Prozessauftakt ohne Angeklagte – Coronavirus beeinträchtigt auch die Justiz

Johannes Büttner, Michael Haizmann und Dr. Annette von Stetten warteten vergeblich auf ihre Mandantin. Foto: Ursula Hildebrand

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie hier dicht machen“, so kommentierte Anwalt Michael Haizmann am Montag, 16. März, die Frage, wie es in einem doch spektakulären Mordprozess weitergehen soll. Angeklagt ist eine Adelige aus Laberweintinbg im Landkreis Straubing-Bogen, die ihren Ehemann umgebracht haben soll. Dabei soll sie auch Hilfe einer weiteren Person gehabt haben. Doch am Montag stand etwas ganz anderes im Mittelpunkt− das Coronavirus.