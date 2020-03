1.000 Euro Schaden Randale in einem Geschäft in der Donaustaufer Straße – die Polizei sucht Zeugen

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Wochenende machten sich mehrere unbekannte Täter an einem Warenhaus in Regensburger Nordosten zu schaffen und erbeuteten alkoholische Getränke.