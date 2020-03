200.000 Euro Schaden Brand einer Stallung in Velburg – neun Kälber kommen in den Flammen um

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. März, um 19.39 Uhr, wurde die Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz von der Integrierten Rettungsleitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes über den Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Finsterweiling informiert.