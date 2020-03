Tag des Artenschutzes Zoll leistet Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Foto: BWZ der Bundesfinanzverwaltung

Viele Tiere und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Mit jeder ausgestorbenen Art wird die Welt ärmer an Genen, Farben und Formen. Der Raubbau an der Natur und Profitgier sind die Hauptgründe für das Artensterben. Der internationale Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen hat sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Heute sind weltweit mehr als 5.600 Tier- und 30.000 Pflanzenarten und die daraus gewonnen Erzeugnisse geschützt.