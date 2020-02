Beute im dreistelligen Bereich Unbekannter brich Automaten in Sonnenstudio auf

Beute im Gesamtwert eines geringen dreistelligen Betrages machte ein bislang unbekannter Täter beim Aufbruch von Bezahlautomaten in einem Solarium in der Hauptstraße in Regenstauf.