Bilanz der Polizei Winterliche Straßenverhältnisse in der Oberpfalz – 43 Unfälle in nur sechs Stunden

Foto: Lucky Business/123rf.com

Heftige Schneefälle führten seit den frühen Donnerstagabendstunden in der gesamten Oberpfalz zu winterlichen Straßenverhältnissen. Dies sorgte in der vergangenen Nacht seit circa 20 Uhr für eine Vielzahl an Einsätzen bei Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr.