Zeugen gesucht Ladendieb klaut Smartphones und Tablets im Wert von 5.000 Euro

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 26. Februar, zwischen 15 und 16 Uhr, brach ein unbekannter Täter eine Vitrine, die Handys und Tablets ausstellt, in einem Verbrauchermarkt in der Dreichlingerstraße in Neumarkt in der Oberpfalz auf.