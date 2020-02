Unfall in Pentling Betrunken gegen einen geparkten Pkw gefahren

Am Dienstag, 25. Februar, gegen 3.30 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug vermutlich wegen seines alkoholisierten Zustandes in einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, der in der Hauptstraße in Pentling abgestellt war.