Auseinandersetzung Streit an der Tanke endet handgreiflich

BUrsula Hildebrand

Am Sonntag, 23. Dezember, gegen 17.30 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Straubinger Straße in Wörth an der Donau zu einem, zunächst verbalen Streit zwischen zwei alkoholisierten Jugendlichen.