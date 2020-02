Bilanz der Faschingsumzüge Polizei registriert hohes Aggressionspotential unter den Partygästen

Foto: 123rf.com

Während die Faschingszüge in Beratzhausen am Samstag, 22. Februar, und in Hemau am Sonntag, 23. Februar, störungsfrei und problemlos verliefen, kann dies von den sich anschließenden Faschingspartys nicht behauptet werden.