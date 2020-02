Unfall bei Unterlichtenwald Beim Überholen ins Bankett geraten – 22-Jähriger überschlägt sich mehrfach

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 23. Februar, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Staatsstraße 2145 von Unterlichtenwald her kommend in Richtung Donaustauf. Nach der Ortsausfahrt Unterlichtenwald überholte der Mann im Kurvenbereich einen 39-jährigen Skoda-Lenker, als es zum Unfall kam.