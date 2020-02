Unfall bei Waldmünchen Baum stürzt um und beschädigt zwei fahrende Autos

Foto: Daniel Chetroni/123rf.com

Am Samstag, 22. Februar, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW die Staatsstraße von Waldmünchen in Richtung Geigant. In dem Waldstück nahe der Kompostieranlage hatte zum selben Zeitpunkt eine Sturmböe eine größere Buche entwurzelt, die schräg über die Fahrbahn auf den fahrenden Pkw fiel.