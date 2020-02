Dieseldiebstahl Insgesamt 600 Liter Diesel entwendet

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr, bis Samstag, 22. Februar, 8 Uhr, wurden aus zwei Lkw insgesamt etwa 600 Liter Diesel entwendet. Die beiden Fahrzeuge waren in Pfatter auf dem Parkplatz an der Bundesstraße B8 beziehungsweise in der Straubinger Straße abgestellt.