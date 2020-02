Die Polizei bittet um Hinweise 26-Jähriger aus Regensburg wird vermisst

Seit Sonntag, 16. Februar, wird der 26-Jährige Stefan Dering vermisst. Nachdem die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Regensburg. Stefan Dering verließ am Abend des Sonntags, 16. Februar, seine Wohnung im elterlichen Anwesen im Regensburger Osten. Gegenüber seinen Angehörigen gab er an, zum Wandern gehen zu wollen. Im Zuge der Ermittlungen wurde zwischenzeitlich festgestellt, dass er kein Mobiltelefon oder sonstige Dokumente mit sich genommen hatte. Er verließ das Haus zu Fuß und entfernte sich ohne Fahrzeug. Nachdem der junge Mann am Mittwoch, 19. Februar, immer noch nicht zurückgekehrt war und sich auch in sonstiger Weise nicht bei den Angehörigen gemeldet hat, informierte die Familie des 26-Jährigen die Regensburger Polizei. Derzeit sind keinerlei Anlaufadressen des Vermissten bekannt. Es ist ferner nicht auszuschließen, dass er sich aufgrund einer möglichen Erkrankung in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet.

Stefan Dering ist 1,83 Meter groß, circa 70 Kilo schwer und schlank. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle, dazu eine dunkelgraue Mütze. Er trägt einen Drei -Tage-Bart und am Hals ein Kreuz-Tattoo.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/ 506- 2001 oder unter der Notrufnummer 110 zu melden.