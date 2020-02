Zwischen Rosenhof und Neutraubling Schwerer Unfall im Baustellenbereich der A3 – 42-Jährige in Lebensgefahr

Am Donnerstag, 20. Februar, kam es gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling, in Fahrtrichtung Regensburg zu verkehrsbedingten Stauungen. Eine 42-jährige deutsche Staatsangehörige bemerkte dies zu spät und fuhr am Stauende mit ihrem Fiat Dobla auf einen vor ihr fahrenden Lkw auf.

Neutraubling. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 42-Jährigen stark deformiert, die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die am Unfallort eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neutraubling, Barbing und Mintraching aus dem PKW geborgen werden. Die aus dem Landkreis Straubing-Bogen stammende Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Regensburg zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur Unfallaufnahme bis 10 Uhr vollständig gesperrt werden und wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Durch die Sperrmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Umleitungsstrecke. Die Sperrungen dürften sich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.