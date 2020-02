Vorfahrt missachtet 69-Jährige verursacht Unfall – keine Verletzten

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstagmittag, 18. Februar, kam es in Furth im Wald im Ortsteil Grabitz zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 69-jährige Furtherin mit ihrem Opel von der Dorfgasse in den Hierstetterweg einbiegen wollte. Dort kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Audi eines 20-jährigen Furthers.