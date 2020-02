Unfallflucht auf Parkplatz Unbekannter fährt Pkw an und entfernt sich

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in der Regensburger Straße auf dem Edeka-Parkplatz in Seubersdorf ein roter, geparkter Skoda angefahren.