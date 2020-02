8.500 Euro Schaden 19-Jähriger fährt aus Unachtsamkeit über Verkehrsinsel

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 19-jähriger Mann befuhr am Freitag, 14. Februar, um 17.30 Uhr, mit seinem Pkw die Bundesstraße B8 von Neumarkt kommend in Richtung Postbauer-Heng. An der Straße „Am Grünberg“ bog er nach links ab und überfuhr aus Unachtsamkeit die dortige Verkehrsinsel.