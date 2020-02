Sachbeschädigung Mann wirft Nadelbaum gegen einen Gartenzaun

Eine Polizeistreife konnte am Sonntag, 16. Februar, um 1.20 Uhr, in Neumarkt in der Oberpfalz beobachten, wie ein Mann mit einem Nadelbaum auf den Schultern in der Bahnhofstraße umherlief und den Baum gegen einen Gartenzaun warf.