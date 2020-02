Polizei sucht Zeugen Geparkter Audi im Frontbereich beschädigt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 12. Februar, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr, wurde beim Rewe-Parkplatz in Roding in der Further Straße ein geparkter grauer Pkw der Marke Audi, Typ A2, mit Chamer Kennzeichen im Frontbereich beschädigt.