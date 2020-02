Jugendschutzkontrollen 18-Jähriger sollte auf 17-Jährigen aufpassen – beide wurden betrunken in einem Lokal aufgegriffen

Bei einer Jugendschutzkontrolle am Sonntag, 16. Februar, gegen 3.25 Uhr, in Cham wurde festgestellt, dass ein 18-Jähriger in einem Lokal die Aufsichtspflicht für seinen 17-jährigen Freund ausübte, aber aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum dazu nicht mehr in der Lage war.