Zeugen gesucht Unbekannter beschmiert zum zweiten Mal Wahlplakate

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, beschmierte bereits zum zweiten Mal ein Unbekannter ein großes Wahlplakat in der Straubinger Straße in Pfatter.

Pfatter. Sowohl in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar, als auch in der Nacht vom 14. auf den 15.Februar, war der Poldergegner mit Sprühfarbe aktiv. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Wörth.