Die Polizei bittet um Hinweise Schmierfink trieb auf Wahlplakaten in Neutraubling sein Unwesen

Foto: 123rf.com

Am Samstagnachmittag, 15. Februar, gegen 15.20 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Mann in der Dresdner Straße/Ecke Neudecker Straße in Neutraubling beobachtet werden, als dieser mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien mit schwarzem Stift beschmierte bzw. überschrieb.