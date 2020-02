Unfall in Wiesent Zwei Kleintransporter kamen sich mit den Außenspiegeln in die Quere

Am Freitag, 14. Februar, um 12 Uhr kam es in der Wörther Straße in Wiesent an der Engstelle bei der dortigen Bank zu einem Spiegelklatscher im Begegnungsverkehr von zwei weißen Kleintransportern.