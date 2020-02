Kontrolle in Pfatter 34-Jähriger war ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Am Freitag, 14. Februar, um 13.45 Uhr, wurde in in der Regensburger Straße in Pfatter ein 34-jähriger Iraker aus dem östlichen Landkreis mit seinem VW Golf einer Kontrolle unterzogen.