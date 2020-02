Vernehmungstermin 23-Jähriger fährt alkoholisiert zu Polizeidienststelle

Ein 23-jähriger Mann fuhr am Donnerstag, 13. Februar, gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto zum Vernehmungstermin in anderer Sache bei der Dienststelle in Bad Kötzting vor.