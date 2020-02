Die Kripo ermittelt Brand in Schierling – 69-Jähriger schwebt in Lebensgefahr – Ursache für Feuer unklar

Foto: Alexander Auer

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Schierling wurde eine Person am Donnerstagabend, 13. Februar, schwerst verletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.