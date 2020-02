Großeinsatz im Westen Brand in der Montessori-Schule in Regensburg

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist am Freitag, 14. Februar, kurz nach 10 Uhr in die Prüfeninger Schloßstraße in Regensburg ausgerückt.