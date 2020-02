Roter Fremdlackabrieb Geparktes Fahrzeug am Kotflügel beschädigt

Foto: 123rf.com

Einen Schaden von circa 500 Euro hat ein Autofahrer zu beklagen, der sein Fahrzeug in Hemau, in der Regensburger Straße, am 13. Februar von 11 11.30 Uhr abgestellt hatte.