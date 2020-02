Ladendiebstahl 56-Jähriger klaut Rasierer und Rasierklingen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, gegen 14 Uhr, wurde ein 56-jähriger tschechischer Staatsbürger beim Klauen in einem Drogeriemarkt am Straßäcker in Regenstauf erwischt.