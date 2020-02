Unfall auf der Autobahn Kleintransporter kippt auf der A3 bei Barbing um

Am Mittwoch, 12. Februar, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A3 kurz vor der Anschlussstelle Neutraubling ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Barbing. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit der am rechten Fahrbahnrand beginnenden Betonschutzwand. Hierdurch kippte der Kleintransporter auf die linke Fahrzeugseite und blieb quer über beide Fahrbahnen liegen. Der 54-Jährige konnte von zwei Unfallzeugen aus dem Fahrzeug geborgen werden und musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Glücklicherweise zog er sich nur leichtere Verletzungen zu. Zur Bergung des Fahrzeuges mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Regensburg für etwa 2,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neutraubling ausgeleitet. Es kam zu entsprechenden Stauungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. An der Unfallstelle unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Neutraubling und Barbing.

Nachdem der Unfallhergang derzeit nicht einwandfrei feststeht, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg Unfallzeugen und bittet darum, sich unter der Rufnummer 0941 / 506-2921 zu melden.