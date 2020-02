Dreist 24-Jähriger unterschlägt hochwertiges Smartphone

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmorgen, 11. Februar, gegen 8 Uhr, ließ ein 43-Jähriger auf dem Kassenband eines Verbrauchermarktes in der Dammstraße in Neumarkt sein Mobiltelefon, Apple iPhone XS, im Wert von 800 Euro liegen.