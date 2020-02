Kripo Regensburg ermittelt Zwei Wohnungseinbrüche am Bismarckplatz und im Hofgartenweg

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Wochenende, 7. und 8. Februar, kam es in Regensburg zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Tatorte lagen am Bismarckplatz und im Hofgartenweg. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.