In der Jahnhalle Schlägerei auf Faschingsball – Beteiligte alkoholisiert

In der Jahnhalle in Regenstauf gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf 9. Februar, gegen 2.15 Uhr, zwei Besucher eines Faschingsballs im Alter von 26 und 41 Jahren aneinander.