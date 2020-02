Hinweise erbeten Unbekannter bricht Blinker eines Quads ab

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitag, 7. Februar, offensichtlich mutwillig ein Quad der Marke Yamaha durch Abbrechen eines Blinkers.

CHAM. Er tat dies, während sich der 21-jährige Eigentümer im Zeitraum von 23 Uhr bis 23.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham befand. Hinweise zur Tat sind an die PI Cham erbeten.