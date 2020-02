Autoschlüssel sichergestellt Polizeistreife verhindert Trunkenheitsfahrt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 9. Februar, gegen 7.25 Uhr, wurde ein 37-Jähriger von der Polizeistreife in der Rodinger Straße in Cham auf dem Fahrersitz seines noch stehenden Pkws angetroffen.