4.000 Euro Schaden Unbekannter fährt auf Parkplatz einer Gaststätte gegen BMW

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, 6. Februar, zwischen 18 und 22 Uhr, einen blauen BMW, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Kirchstraße in Barbing abgestellt gewesen war, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.