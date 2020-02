Kontrolle in Furth 33-Jähriger hatte verbotene Kräutermischung dabei

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Dienstagvormittag, 4. Februar, wurde ein 33-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz in Furth im Wald durch Beamte der Polizeiinspektion einer Kontrolle unterzogen.

FURTH IM WALD. Bei dieser wurde im Geldbeutel eine geringe Menge einer Kräutermischung aufgefunden. Entgegen der Annahme des Mannes sind diese Kräutermischung strafrechtlich relevant. Der 33-jähriger Further muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.